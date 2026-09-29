Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da 1 kilo 21 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Aydın'da 1 kilo 21 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 kilogram 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Aydın'da 1 kilo 21 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 kilogram 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, uygulama sırasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 1 kilogram 21 gram uyuşturucu madde buldu.

        Gözaltına alınan E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        "İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor

        Benzer Haberler

        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı
        Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı
        Efeler'de güvenlik görevlisi ölü bulundu
        Efeler'de güvenlik görevlisi ölü bulundu
        Çine'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
        Çine'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
        Aydın'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Aydın'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Aydın'da barajın tahliye kanalına düşen otomobildeki karı koca yaralandı
        Aydın'da barajın tahliye kanalına düşen otomobildeki karı koca yaralandı