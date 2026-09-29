Aydın'da 1 kilo 21 gram uyuşturucu ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 kilogram 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Giriş: 29.09.2026 - 21:25 Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 kilogram 21 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, uygulama sırasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 1 kilogram 21 gram uyuşturucu madde buldu.
Gözaltına alınan E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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