Efeler'de güvenlik görevlisi ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sinan 2. Cadde'de yapımı süren bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçiler, sabah işe gittiklerinde gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdülkerim Taş'ın (67) güvenlik kulübesinde hareketsiz halde olduğunu fark etti.

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