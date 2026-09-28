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        Efeler'de güvenlik görevlisi ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaatın güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Efeler'de güvenlik görevlisi ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaatın güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Sinan 2. Cadde'de yapımı süren bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan işçiler, sabah işe gittiklerinde gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdülkerim Taş'ın (67) güvenlik kulübesinde hareketsiz halde olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Taş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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