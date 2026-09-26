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        Aydın'da duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Aydın'da duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        R.U'nun kullandığı 48 ADS 188 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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