Aydın'da duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
R.U'nun kullandığı 48 ADS 188 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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