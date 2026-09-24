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        Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Ferdi Altın'ın (46) kullandığı 09 OG 350 plakalı beton mikseri, Gerenkova Kavşağı'nda kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen 09 P 7161 plakalı servis minibüsüne, ardından da 09 P 5554 plakalı minibüse çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Altın ile sürücü B.T. ve minibüsteki 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Aydın Şehir Hastanesine kaldıran Altın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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