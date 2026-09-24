Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Ferdi Altın'ın (46) kullandığı 09 OG 350 plakalı beton mikseri, Gerenkova Kavşağı'nda kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen 09 P 7161 plakalı servis minibüsüne, ardından da 09 P 5554 plakalı minibüse çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Altın ile sürücü B.T. ve minibüsteki 7 kişi hastanelere kaldırıldı.
Aydın Şehir Hastanesine kaldıran Altın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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