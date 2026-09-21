Aydın'da üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin yargılanan erkek arkadaşı beraat etti

Ö.K'nin avukatı İmran Acar, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bilişim suçlarına ilişkin delillerin elde edilmesinin zaman aldığını belirterek, Cin'in telefonundaki mesaj ve kayıtların incelenmesinin ardından önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

Sanık, "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Kayıtlarda Cin'in yaşamına son vermeyi düşündüğüne ve ailesine veda ettiğine ilişkin ses ve görüntünün bulunduğu belirtildi.

Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanarak dosyaya eklenen raporda, Cin'in cep telefonundaki video ve ses kayıtları yer aldı.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.K., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

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