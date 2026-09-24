Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Giriş: 24.09.2026 - 18:39 Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
F.T.'nin kullandığı 34 KEA 426 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Sara'ya çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sara, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü F.T. ise polis ekiplerince gözaltın alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ