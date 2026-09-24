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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da "AYSO Sanayicileri ile Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması" gerçekleştirildi

        Aydın'da "AYSO Sanayicileri ile Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması" gerçekleştirildi

        Aydın'da "AYSO Sanayicileri İle Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Aydın'da "AYSO Sanayicileri ile Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması" gerçekleştirildi

        Aydın'da "AYSO Sanayicileri İle Savunma Sanayii Stratejik İş Birliği Buluşması" gerçekleştirildi.

        Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından odanın konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, savunma sanayisinde kullanılan ürünlerin son 20 yılda üretildiğini belirtti.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde söz sahibi ülke konumunda olduğunu söyleyen Aktaş, "Şu anda 135 bini geçen bir çalışan sayımız var. Firma sayımız 4 bini geçmiş durumda. 2025 yılında 10 milyar doları geçen rekor bir ihracat var. İnanılmaz bir rakam ama yeterli değil. Daha da ilerisine gitmek durumundayız." dedi.

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        Savunma Sanayii Teknolojileri (SSTEK) Başkanı Suat Baylan da SSTEK'in savunma sanayinde yerli ve milli kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

        Kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi için yeni şirketler kurduklarını, mevcut şirketlerin sermaye ve ara finansman desteğini güçlendirerek stratejik ortaklıklar geliştirdiklerini vurgulayan Baylan, "Bu yatırımları öz kaynaklarımızın yanı sıra yenilikçi ve ileri teknoloji fonları aracılığıyla yürütüyoruz. Böylece savunma sanayisi ekosisteminde yerli kabiliyetleri büyütüyor, kritik ve yenilikçi teknolojilerin ülkemize kazandırılmasını hızlandırıyoruz." dedi.

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        Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ise Aydın'ın sanayi altyapısının güçlendiğini belirterek, "2025 yılında Aydın'ın ihracatı 1 milyar 958 milyon dolara ulaştı. 2026 yılının ilk 7 ayında ise 1 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve ürünlerimizi 164 ülkeye ulaştırdık. Temmuz ayı verilerinde makine ve tesisat sektörü yüzde 17'lik bir payla Aydın ihracatının ikinci büyük sektörünü oluşturuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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