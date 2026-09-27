Aydın'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kemer Barajı istikametinde ilerleyen M.A. (38) idaresindeki 09 PR 336 otomobil, Çamlıdere Mahallesi'nde karşı yönden gelen F.O. (62) idaresindeki 20 ACH 09 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yaralandı, M.A'nın aracındaki babası Yusuf A. (76) ise yaşamını yitirdi.
Yaralılar, ambulansla Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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