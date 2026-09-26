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        Kuşadası'nda sel sularının altında kalan yuvadan 22 deniz kaplumbağası çıktı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl sel sularının altında kaldığı için fark edilemeyen yuvadan çıkarılan 22 caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Kuşadası'nda sel sularının altında kalan yuvadan 22 deniz kaplumbağası çıktı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl sel sularının altında kaldığı için fark edilemeyen yuvadan çıkarılan 22 caretta caretta yavrusu denizle buluştu.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Davutlar Sahili'nde yavru caretta caretta bulunduğu bilgisi üzerine Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi bölgeye hareket etti.

        Kontrollerde yavruların bulunduğu alana yakın bir bölgede yuva bulundu.

        Yuvanın dişi kaplumbağa tarafından kazıldığı, geçen yıl SSK Deresi'nin taşmasıyla yuvanın sular altında kaldığı, bundan dolayı fark edilemediği belirlendi.

        Açılan yuvadaki 22 kaplumbağa, güvenli şekilde denize ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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