Aydın'da barajın tahliye kanalına düşen otomobildeki karı koca yaralandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde barajın tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde barajın tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ü.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Dereköy Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil Karacasu Barajı'nın su tahliye kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki eşi H.Ö. ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden, aracın üzeri kesilerek çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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