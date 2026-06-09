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        Aydın Şehir Hastanesinde 6 ayda 300 bin hastaya hizmet verildi

        FERDİ UZUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında hizmete sunulan Aydın Şehir Hastanesi'nde, açıldığı günden bu yana yaklaşık 300 bin hastaya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Aydın Şehir Hastanesinde 6 ayda 300 bin hastaya hizmet verildi

        FERDİ UZUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projesi kapsamında hizmete sunulan Aydın Şehir Hastanesi'nde, açıldığı günden bu yana yaklaşık 300 bin hastaya hizmet verildi.


        Aydın'ın yanı sıra çevre illerdeki hastaların da başvurduğu şehir hastanesi, 22 Aralık 2025'ten bu yana kaliteli ve modern sağlık hizmeti sunuyor.

        Hastanede tam donanımlı acil sağlık kompleksi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tıp merkezi, diyaliz ünitesi, evde sağlık hizmetleri birimi, kronik yara bakım merkezi, yanık ünitesi, radyasyon onkolojisi merkezi, ergoterapi, robotik rehabilitasyon, nörolojik ve kardiyak rehabilitasyon hizmetleri, gebe okulu ve tüp bebek merkezi gibi çok sayıda nitelikli birim bulunuyor.

        Yoğun bakım odası olarak da kullanılabilen tek kişilik hasta odaları, üstün teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve yaşam destek üniteleri ile donatılan 140 bin metrekare arazi üzerine kurulan hastane, 718 sismik izolatörüyle depremlerde dahi kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek altyapı imkanı sağlıyor.

        Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ocak'ta yapılan hastane, tam kapasite olarak hizmet veriyor.

        İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, AA muhabirine hastanenin "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli kapsamında fiziki şartları, son teknolojiye sahip tıbbi ekipman ve cihazlarıyla tüm bölgeye en kaliteli ve en etkin sağlık hizmetini sunmayı hedeflediğini söyledi.

        - Yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor

        Hastanenin Başhekimi Engin Tetik de sağlık kuruluşunun tek şehre değil birçok şehre şifa sunduğunu belirtti.

        Sağlık hizmetlerinden hastanenin fiziki yapısına kadar oldukça modern bir yapıya sahip olduklarını anlatan Tetik, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 300 bin civarında hastaya hizmet verdik. Özellikle görüntüleme hizmetlerinde hem hızlı hem de çok daha kaliteli görüntülerin olduğu bir döneme başlamış olduk. Yine radyasyon onkolojisi dediğimiz ışın tedavisi alan hastalarımıza bölgenin en iyisi diyebileceğimiz tedavi cihazlarımızla hizmet ediyoruz."

        Tetik, hastanenin "eğitim araştırma hastanesi" statüsüne sahip olduğunu kaydederek, sağlık hizmetine ulaşılabilirlik ve otelcilik hizmetleriyle dünyada öne çıktığını söyledi.

        - Vatandaşların görüşleri

        Tedavi gören vatandaşlardan Önder Ertaş, hizmetlerden çok memnun kaldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yaşar Türkkal ise "Allah razı olsun yaptıranlara. Çok güzel. Aydın'a yakışır bir şekilde şehir hastanemiz yapıldı. Vesile olanlara hepsine teşekkür ederim." dedi.

        Nilgün Küçük Selek ise hastanenin fiziki şartlar, temizlik ve hijyen açısından çok iyi olduğunu dile getirerek, "Alanın büyük olması, yatakların böyle olması konfor açısından çok iyi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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