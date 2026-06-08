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        Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 00:05 Güncelleme:
        Aydın'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının, Ercan Z. (31) ve yanındaki Nurgül A'nın (25) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Erkan A'nın kuzeni E.A. ile yakınları D.G. ve N.G. de gözaltına alındı.

        Böylece gözaltı sayısı 7 oldu.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden öldürülen kadının eşi Erkan A. ile Y.A, E.A ve N.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Olay

        Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanındaki Nurgül A. hayatını kaybetmişti.

        Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile M.M. (17) gözaltına alındıktan sonra 2 Haziran'da tutuklanmıştı.

        Ayrıca zanlının 3 kuzeni de 4 Haziran'da, cinayet zanlısı da Erkan A. da 6 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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