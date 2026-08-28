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        Aydın'da 250 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin bahçesinde ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Aydın'da 250 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin bahçesinde ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dereköy Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

        Ekipler evin bahçesinde ekili 250 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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