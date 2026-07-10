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        Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 08:28 Güncelleme:
        Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Söke-Didim yolu Akeller Caddesi'nde Y.Ş. idaresindeki 09 AAF 093 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Y.Ş. ile otomobildeki 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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