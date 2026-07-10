Aydın'da ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Söke-Didim yolu Akeller Caddesi'nde Y.Ş. idaresindeki 09 AAF 093 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Y.Ş. ile otomobildeki 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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