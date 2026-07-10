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        Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yabancı uyruklu kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yabancı uyruklu kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.

        İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan Gürcistan uyruklu Latafat Guseinova'dan (44) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve giden jandarma ekipleri, Guseinova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Guseinova'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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