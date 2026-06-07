Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

        Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde boş arazide çoban tarafından kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde boş arazide çoban tarafından kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

        Yeşil Mahalle 384 Sokak yakınındaki boş arazide koyun otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Erkeğe ait olduğu belirlenen cesette kesi ya da darp izine rastlanmadığı tespit edildi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        Aydın'da polisler için dayanışma etkinliği düzenlendi
        Aydın'da polisler için dayanışma etkinliği düzenlendi
        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü personeli dayanışma etkinliğinde buluştu
        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü personeli dayanışma etkinliğinde buluştu
        Motosiklet otomobile ok gibi saplandı
        Motosiklet otomobile ok gibi saplandı
        Hamitler Mahallesi'nde Muhtarlık Seçimini Turgut kazandı
        Hamitler Mahallesi'nde Muhtarlık Seçimini Turgut kazandı
        Üç gündür ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Üç gündür ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Nazilli'de muhtarlık seçimi yapıldı
        Nazilli'de muhtarlık seçimi yapıldı