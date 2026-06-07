Nazilli'de muhtarlık seçimi yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Karaçay Mahallesi'nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Mahalle muhtarı Servet Baştan'ın 6 Şubat'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi. Mahallede bulunan 2 bin 638 seçmen, 5 adayın yarıştığı seçimde, İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde Nazilli Fen Lisesi'nde sandık başına gitti. Muhtarlığa, geçerli 635 oydan 269'unu alan Avni Balcı (33) seçildi. Tebrikleri kabul eden Balcı, oy verenlere teşekkür etti.

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