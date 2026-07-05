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        Aydın'da dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Aydın'da dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı.

        Kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.

        Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdaheleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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