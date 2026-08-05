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        Aydın'da evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Aydın'da evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1908 Sokak'ta bir evde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Evde bulunan İ.B.K. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Olay sırasında evde bulunanlardan S.Ö'nün oğlu B.Ö, polise sinek ilacı sıkarken birden patlama yaşandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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