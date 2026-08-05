Nazilli'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 05.08.2026 - 14:49 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bağcıllı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.
Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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