Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
O.D'nin kullandığı 09 ABU 42 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu bağlantı kavşağında Z.Ş. yönetimindeki 26 ANF 484 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Z.Ş. ile diğer araçta bulunan biri bebek 3 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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