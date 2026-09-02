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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        O.D'nin kullandığı 09 ABU 42 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu bağlantı kavşağında Z.Ş. yönetimindeki 26 ANF 484 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Z.Ş. ile diğer araçta bulunan biri bebek 3 yolcu yaralandı.

        Ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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