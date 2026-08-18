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        Aydın'da kamyonetin çarptığı kadın hastanede öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Aydın'da kamyonetin çarptığı kadın hastanede öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 06 EMY 408 plakalı kamyonet, Aydın-İzmir Otoyolu bağlantı yolunda bulunan yaya Günay Çimentepe'ye (67) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çimentepe, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kamyonet sürücüsü E.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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