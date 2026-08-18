Aydın'da kamyonetin çarptığı kadın hastanede öldü

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çimentepe, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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