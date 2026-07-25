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        Aydın'da kayınpeder tartıştığı damadını tüfekle yaraladı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı kayınpederi tarafından tüfekle vurulması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Aydın'da kayınpeder tartıştığı damadını tüfekle yaraladı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı kayınpederi tarafından tüfekle vurulması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çapahasan Mahallesi 242 Sokak'ta eşiyle boşanma sürecinde olan G.B. ile kayınpederi M.Ö. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder, tüfekle ateş ederek damadını ayağından yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan G.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Damat G.B'nin, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak amacıyla kayınpederinin evine gittiği, bu sırada taraflar arasında çıkan tartışmada evi yakma tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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