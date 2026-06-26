Aydın'da köprüye takılan tırdaki saman balyalarının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'da köprüye takılan tırdaki saman balyalarının arkadan gelen panelvanın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. A.K.K'nin kullandığı 09 ADE 659 plakalı saman yüklü tırın dorsesi, Efeler ilçesi Kadıköy Bulvarı'nda otoyol köprüsüne takıldı. Tırdaki saman balyalarının bir bölümü, arkadan gelen Kemal G. idaresindeki 09 AOC 342 plakalı panelvanın üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan panelvan sürücüsü, ambulansla Aydın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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