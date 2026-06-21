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        Aydın'da motosikletlerin çarpışma anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Aydın'da motosikletlerin çarpışma anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 09 AJC 744 plakalı motosiklet 139. Sokak'ta A.A.K idaresindeki 07 CAP 414 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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