Aydın'da motosikletlerin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, M.S. yönetimindeki 09 AJC 744 plakalı motosiklet 139. Sokak'ta A.A.K idaresindeki 07 CAP 414 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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