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        Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 4 çocuktan 2'si kayboldu, akıntıya kapılan iki çocuk ise kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 4 çocuktan 2'si kayboldu, akıntıya kapılan iki çocuk ise kurtarıldı.

        Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren 11 yaşındaki Ş.Ö. ile 15 yaşındaki E.K. ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si sudan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaybolan Ş.Ö. ile E.K'nin bulunması için yürütülen arama çalışmalarına nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilerek devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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