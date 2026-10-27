Aydın'da ormanda kaybolan Alman aile bulundu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir otelde konaklayan Alman anne, baba ve 2 çocukları, dün 18.00 civarında doğa gezisi amacıyla Güzelçamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

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