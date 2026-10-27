Aydın'da ormanda kaybolan Alman aile bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, gezintiye çıktıkları ormanda kaybolan yabancı uyruklu 4 kişilik aileyi jandarma buldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, gezintiye çıktıkları ormanda kaybolan yabancı uyruklu 4 kişilik aileyi jandarma buldu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir otelde konaklayan Alman anne, baba ve 2 çocukları, dün 18.00 civarında doğa gezisi amacıyla Güzelçamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.
Havanın kararmasının ardından ormanda kaybolan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu aileyi Otomatik Tepe mevkisinde buldu.
Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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