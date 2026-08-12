Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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