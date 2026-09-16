Aydın'da sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi
Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi.
Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 1-15 Eylül tarihleri arasında kent genelinde 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ, 7 bin 922 yağ dolumunda kullanılan boş teneke ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı.
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