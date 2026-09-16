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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi

        Aydın'da sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi

        Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Aydın'da sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi

        Aydın'da düzenlenen sahtecilik operasyonunda 4 bin 63 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 1-15 Eylül tarihleri arasında kent genelinde 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ, 7 bin 922 yağ dolumunda kullanılan boş teneke ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliye toplamda 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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