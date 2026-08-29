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        Aydın'da saman yüklü tır yandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Aydın'da saman yüklü tır yandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mutaflar Mahallesi'nde E.İ'ye ait park halindeki 09 ATJ 601 plakalı saman yüklü tırda, yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan yangını söndürme çalışmalarını izleyen tır sahibinin yakınları gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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