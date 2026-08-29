Aydın'da saman yüklü tır yandı
Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mutaflar Mahallesi'nde E.İ'ye ait park halindeki 09 ATJ 601 plakalı saman yüklü tırda, yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangını söndürme çalışmalarını izleyen tır sahibinin yakınları gözyaşı döktü.
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