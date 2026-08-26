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        Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan baba ve oğlu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan baba ve oğlu, tedavi altına alındı.

        M.Ç. (48) ile oğlu A.Ç, (15) Zafer Mahallesi'nde motosikletle sokağa giren kasklı ve maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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