Aydın'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Demir yolunun ulaşıma açık olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sazlı Mahallesi'ndeki demir yolunda harita ve mühendislik şirketi çalışanı M. A'nın (52) ölçüm çalışmasına yardım eden Dilek Karabatak'a (48), Ortaklar-Söke seferini yapan tren çarptı.

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