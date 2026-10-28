Başkan Çerçioğlu, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ağırladı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.
Giriş: 28.10.2026 - 10:34 Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Künkcü ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Künkcü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
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