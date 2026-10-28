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        Başkan Çerçioğlu, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ağırladı

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Başkan Çerçioğlu, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ağırladı

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette Künkcü ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Künkcü ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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