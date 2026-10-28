Söke Ovası'nı tuzlu su tehdidinden regülatör koruyacak

Aydın’ın Söke ilçesinde 440 milyon TL yatırımla inşa edilen regülatör, tarım arazilerini tuzlu su tehdidine karşı korurken Bafa Gölü’ne ulaşan yılan balıklarının göç yolunu da güvence altına alacak.

Aydın’ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin Ege Denizi’ne döküldüğü noktada yapımı süren regülatör projesiyle Söke Ovası’ndaki tarım arazilerinin tuzlanma riskinin azaltılması ve Bafa Gölü’nün ekolojik dengesinin korunması hedefleniyor. 440 milyon TL yatırım bedeline sahip projede çalışmalar aralıksız sürerken, yapı bünyesinde yılan balıklarının göçünü destekleyecek özel bir geçit de inşa ediliyor. Söke Ovası’nın tarımsal üretimini tehdit eden tuzlu suyun özellikle sulama sezonunda iç kesimlere ve sulama kanallarına ilerlemesini önlemek amacıyla hayata geçirilen proje, bölgedeki tarım arazilerinin korunmasında önemli rol üstlenecek. Regülatörün tamamlanmasıyla tuzlu suyun ovaya girişinin engellenmesi, toprak kalitesinin korunması ve tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor. Proje sahasında çalışmalar sürerken yatırımın tamamlanmasıyla Söke Ovası’nda üretim yapan çiftçilerin tuzlanma kaynaklı risklere karşı korunması hedefleniyor.

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Yılan balıklarının göç yolu korunacak

Projenin çevresel boyutunda ise Bafa Gölü ile Ege Denizi arasındaki doğal yaşam bağlantısının korunması öne çıkıyor. Üreme döngüleri kapsamında Meksika’daki Sargasso Körfezi’nden yola çıkarak Ege Denizi üzerinden Bafa Gölü’ne ulaşan yılan balıkları, yaklaşık 7 bin kilometrelik zorlu bir yolculuk gerçekleştiriyor. Bu göçün sürdürülebilmesi amacıyla proje kapsamında Yılan Balığı Geçidi Kapaklı Regülatör inşa ediliyor. Geçit sayesinde yavru yılan balıklarının Bafa Gölü’ne ulaşmasının kolaylaştırılması, ergin balıkların ise üreme göçlerini sürdürebilmesi hedefleniyor. Tarım arazilerinin tuzlu sudan korunması ile doğal yaşamın devamlılığını aynı projede buluşturan yatırımın, Söke Ovası’nın tarımsal geleceğine ve Bafa Gölü çevresindeki ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlayacak.