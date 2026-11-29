Aydın'ın Çine ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen sabah namazı buluşmaları kapsamında vatandaşlar, Kahraman Mahallesi Camii'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda her hafta pazar günü ilçenin farklı camilerinde gerçekleştirilen buluşmalar bu hafta Kahraman Mahallesi Camii'nde yapıldı. Programa Çine İlçe Vaizi Kamil Kebap da katıldı. Sabah namazı öncesinde Cami İmam Hatibi Taner Coşkun'un Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, cemaatle kılınan sabah namazının ardından İlçe Vaizi Kamil Kebap'ın vaaz ve irşadıyla devam etti. Kebap'ın yaptığı duanın ardından program, katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.