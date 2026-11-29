Söke 1970 çare bulamadı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Söke 1970, bu sezon ilk yarı bitmeden 3 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen kötü gidişe engel olamadı. Sezona teknik direktör Serkan Baziya yönetiminde başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk 8 müsabakada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Daha sonra göreve gelen teknik patron Ömer Kaplan yönetiminde 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet gören Söke ekibinde son 2 haftada görev alan Mustafa Ali Gözlükaya puanla tanışamadı. Ligdeki tek galibiyetini 2'nci haftada konuk ettiği Gaziemir Spor karşısında 2-0'lık skorla elde eden Söke 1970, Balıkesir deplasamanından 4-0'lık yenilgiyle dönerek üst üste 3'üncü kez sahadan eli boş ayrıldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Söke 1970, bu sezon ilk yarı bitmeden 3 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen kötü gidişe engel olamadı. Sezona teknik direktör Serkan Baziya yönetiminde başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk 8 müsabakada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Daha sonra göreve gelen teknik patron Ömer Kaplan yönetiminde 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet gören Söke ekibinde son 2 haftada görev alan Mustafa Ali Gözlükaya puanla tanışamadı. Ligdeki tek galibiyetini 2'nci haftada konuk ettiği Gaziemir Spor karşısında 2-0'lık skorla elde eden Söke 1970, Balıkesir deplasamanından 4-0'lık yenilgiyle dönerek üst üste 3'üncü kez sahadan eli boş ayrıldı.
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