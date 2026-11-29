Aydın'da yeni haftada sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının da düşüşe geçmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da 29 Kasım Pazar günü gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 20 derece olması beklenirken, rüzgarın doğugüneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 10 ila 30 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Kentte 30 Kasım Pazartesi günü de parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 8 ila 18 derece arasında olacağı tahmin edilirken, 1 Aralık Salı günü ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Salı günü sıcaklıkların en düşük 8, en yüksek 12 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor. Meteoroloji tahminlerine göre, 2 Aralık Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürürken sıcaklıklar 4 ila 14 derece arasında olacak. 3 Aralık Perşembe günü ise en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın 13 derece olması bekleniyor.