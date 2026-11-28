Mahsur kaldığı çatıdan itfaiye merdiveniyle indirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde su tesisatını onarmak için çıktığı çatıda mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Giriş: 28.11.2026 - 15:09 Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde su tesisatını onarmak için çıktığı çatıda mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Ramazan Paşa Mahallesi'nde su tesisatı için tek katlı iş yerinin çatısına çıkan Şenol Yıldırım (57), inemeyince çevredekilerden yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle Yıldırım'ı aşağı indirdi.
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