Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde 36 Aralık tarihleri arasında 1. Zeytin Hasat ve Yörük Şenliği Festivali gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek festivalde 5 Aralık’ta sanatçı Ümmü Erbil sahne alacak.

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi, zeytin hasadı ve Yörük kültürünü bir araya getiren festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Karacaören Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıroğlan tarafından duyurulan 1. Zeytin Hasat ve Yörük Şenliği Festivali, 36 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yenipazar Belediyesi ve Belediye Başkanı Malik Ercan’ın katkılarıyla düzenlenecek festivalde, bölgenin zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere yöresel değerleri tanıtılacak. Dört gün boyunca sürecek etkinliklerde yöresel yemekler, geleneksel tatlılar ve Yörük kültürüne ilişkin etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Festival alanında kurulacak lunapark da özellikle çocuklar ve aileler için eğlence imkanı sunacak. Festivalin 5 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek konser programında ise sanatçı Ümmü Erbil sahne alacak. Programın sunuculuğunu Şehriban Tekçe üstlenecek. Karacaören Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıroğlan, festivale tüm vatandaşları davet etti.