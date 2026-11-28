Aydın, Türkiye kestane üretiminin yüzde 31'ini karşılarken, Nazilli ilçesi ise 11 bin 440 tonluk üretimle ilin kestane üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da, hasat sonrası geleneksel dökek kuyularında bekletilen kestaneler çıkarılmaya başlandı. 2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 82 bin 758 ton kestane üretilirken, Aydın 25 bin 362 tonluk üretimle ülke üretiminin yaklaşık yüzde 31'ini karşıladı. Nazilli ise 11 bin 440 tonluk üretimiyle Aydın'ın kestane üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini gerçekleştirdi. Nesilden nesile aktarılan geleneksel dökek yöntemiyle hasat sonrası kestaneler belirli bir süre kuyularda bekletilerek dikenli kabuklarından ayrılmaya hazır hale getiriliyor. Kuyulardan çıkarılan kestaneler, temizleme ve ayıklama işlemlerinin ardından pazara sunuluyor. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, kestanenin bölge ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından önemine değinerek ilçenin kestane üretimindeki güçlü konumuna dikkat çekti. Coğrafi işaretli Aydın kestanesinin korunması, üretim kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.