Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen eğitimde öğrencilere gıda etiketi okuma, güvenli gıda tüketimi ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgi verildi.

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilerde bilinçli gıda tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi. Mustafa Keziban Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen eğitimde, müdürlüğün teknik personeli tarafından öğrencilere "Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma" ile "Gıda Güvenliği ve İsraf" konuları anlatıldı. Eğitim kapsamında öğrenciler, gıda ürünlerinin etiketlerinde yer alan bilgilerin nasıl okunması gerektiği, güvenli gıda tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve gıda israfının önüne geçmek için alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirildi. Bilinçli tüketici olmanın önemine dikkat çekilen eğitimde, alışveriş sırasında ürün etiketlerinin incelenmesi ve tüketilebilir durumdaki gıdaların israf edilmemesi gerektiği vurgulandı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenliği ve bilinçli tüketim konusunda farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.