Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Almanya'daki Ludwig Münih Üniversitesi arasında gerçekleştirilen öğrenci değişim programında öğrenciler akademik, mesleki ve kültürel deneyimlerini paylaştı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA) Aydın ile Almanya'daki Ludwig Münih Üniversitesi bünyesindeki IVSA Munich arasında karşılıklı öğrenci değişim programı gerçekleştirildi. Programın ilk aşamasında Almanya'dan gelen 8 öğrenci, 1824 Ekim tarihleri arasında ADÜ Veteriner Fakültesi'nde ağırlandı. İkinci aşamada ise IVSA Aydın öğrencileri, 29 Ekim4 Kasım tarihleri arasında Almanya'ya giderek akademik, mesleki ve kültürel etkinliklere katıldı. Aydın'da gerçekleştirilen program kapsamında misafir öğrenciler, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'i makamında ziyaret etti. Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen uygulamalı eğitimlerde koyunlarda genel klinik muayene, laboratuvar uygulamaları, vajinal sitoloji ve dikiş teknikleri üzerine çalışmalar yapıldı. Ayrıca 3D anatomi ve DigiLab kapsamında artırılmış gerçeklik teknolojilerinin veteriner hekimliği eğitiminde kullanımına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

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Program çerçevesinde öğrenciler, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Nysa Antik Kenti ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı da ziyaret etti. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini tanıma ve deneyim paylaşma fırsatı bulan misafir öğrenciler, düzenlenen halk oyunları etkinliğiyle yöresel kültürü yakından tanıdı. Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen ikinci aşamada ise ADÜ'lü öğrenciler, farklı veteriner hekimliği uygulamalarını yerinde gözlemledi. Klinik çalışmalar ve mesleki etkinliklere katılan öğrenciler, Almanya'daki veteriner hekimliği eğitimi hakkında bilgi ve deneyim kazandı. Sosyal ve kültürel etkinliklerle de ülkenin yerel kültürünü tanıma fırsatı buldu. Karşılıklı öğrenci değişim programının, farklı ülkelerdeki veteriner hekimliği eğitimlerinin tanınmasına, öğrenciler arasındaki uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine ve ADÜ Veteriner Fakültesi'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladığı belirtildi.