Aydın'ın Efeler ilçesi sanayi bölgesinde bulunan bir oto yağ ve lastik işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının sonunda söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ata Mahallesi 605 Sokak üzerinde bulunan bir lastik ve oto yağ işletmesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Caner S.'ye ait iş yerinin elektrik tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede işyerini alevler sardı. Ortaya çıkan yoğun kara duman bölgeyi kaplarken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, alevlerin yan tarafta bulunan otogaz işletmesine sıçramaması ve LPG tüplerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri de olumsuzluklara karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. İş yerinde bulunan çok sayıdaki oto yağı sebebiyle, zaman zaman parlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerince alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın sonunda alevler tamamen kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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Gözyaşları içinde takip ettiler

Yangın haberini alıp bölgeye gelen ve müdahaleleri gözyaşı içinde takip eden iş yeri sahibi ile yakınlarını, esnaf arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Aydın Tamirciler Odası Başkanı Hasan Eyefçi ile birlikte bölgeye gelen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (AYESOB) Muhammet Ali Künkcü, "Bizim için üzücü bir olay. Bir esnaf kardeşimin dükkanı yanması hakikaten sıkıntılı bir durum. İnşallah fazla zayiat olmadan, can kaybı yok zaten, öğrendiğimiz kadarıyla içeride kimse yok. İnşallah az bir zayiatla bu sorun da çözülür. Başka yerlere dağılmadan. Yan dükkanlara dağılmadan inşallah bu yangın söner. Herkese geçmiş olsun" dedi.

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Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, dükkanda büyük çaplı maddi zarar oluştu ve dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.