Aydın'da sanayi sitesinde lastikçideki yangın söndürüldü (2)
Giriş: 27.11.2026 - 20:53 Güncelleme:
SÖNDÜRÜLDÜ
Aydın’ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Birinci Sanayi Sitesi’nde lastik dükkanında saat 19.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
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