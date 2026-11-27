Aydın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu:27 tutuklama (2)
Giriş: 27.11.2026 - 19:38 Güncelleme:
27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
AYDIN merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
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