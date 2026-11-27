Aydın'ın Efeler ilçesinde servis taşımacılığı yapan bir şahıs aracına binmek istediği sırada uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanırken, olayın şüphelisi iş yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ata Mahallesi Marmara Caddesi 715 Sokak kesişiminde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis taşımacılığı yapan B.Ü., park halindeki 09 P 6027 plakalı aracına doğru ilerlediği sırada M.H. tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.H.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan B.Ü. bacağından yaralanırken, M.H. kendi aracı ile bölgeden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı B.Ü. ilk müdahalesi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından bölgeden araçla uzaklaşan M.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda M.H. iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.