Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Güçlü Esnaf, Güçlü Bozdoğan" sloganıyla ilçenin ekonomik hayatına yön veren esnaf temsilcileriyle üç gün boyunca kahvaltı sofralarında buluştu. Yeni sanayi, eski sanayi ve çarşı esnafının sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinleyen Başkan Özel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, esnafla belediye arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve ilçenin geleceğine ortak akılla yön vermek amacıyla anlamlı bir buluşma serisine imza attı. Bozdoğan Belediyesi tarafından "Güçlü Esnaf, Güçlü Bozdoğan" sloganıyla düzenlenen kahvaltı programlarında, ilçenin ticaretine ve ekonomisine katkı sunan esnaflar aynı sofrada bir araya geldi.

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Üç gün boyunca gerçekleştirilen buluşmalarda yalnızca kahvaltı sofraları paylaşılmadı; Bozdoğan’ın ekonomik hayatı, esnafın karşılaştığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri de ele alındı. Esnaf buluşmalarının ilk gününde yeni sanayi esnafıyla kahvaltı programı düzenlendi. Başkan Galip Özel, sanayi esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Programın ikinci gününde ise yukarı sanayi olarak da bilinen eski sanayi esnafıyla buluşuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda esnafın sorunları ve çözüm beklentileri konuşuldu. Üçüncü gün düzenlenen buluşmanın adresi ise çarşı esnafı oldu. İlçe Kaymakamı ve protokol üyelerinin de katıldığı kahvaltı programında, Bozdoğan’ın ticari ve sosyal yaşamına katkı sağlayan esnaflarla birlik ve beraberlik mesajı verildi.

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Başkan Özel, üç gün boyunca farklı bölgelerde faaliyet gösteren esnaflarla görüşerek ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinin ön plana çıktığı programlarda, esnafın beklentileri ve çözüm önerileri konuşuldu. Buluşmalara katılan esnaflar da kendileriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’e teşekkür etti.

Üç günlük buluşmaların ardından açıklama yapan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel,

"İlçemizin ekonomik ve sosyal hayatına değer katan yeni sanayi, eski sanayi ve çarşı esnaflarımızla üç gün boyunca kahvaltı sofralarında bir araya geldik. Birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hissettiğimiz bu güzel buluşmalarda, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Esnaflarımızın sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinledik. Bozdoğan’ımızın gelişmesinde önemli bir yere sahip olan esnafımızla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Bu anlamlı buluşmalara katılım sağlayan ve emeği geçen tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Esnafımızın birlik ve beraberliği, Bozdoğan’ımızın gücüdür" dedi.