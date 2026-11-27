Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği dayanışma projeleriyle vatandaşların yaşamına dokunmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi, Mobil Sosyal Destek Giyim Noktası ile vatandaşların giysi ihtiyaçlarını karşılarken, evde bakım hizmetleriyle de günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşlara destek oluyor.

Efeler Belediyesi, Mobil Sosyal Destek Giyim Noktası ile hizmeti vatandaşların ayağına taşıyor. Farklı mahalleleri ziyaret eden mobil araç, 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaşın giysi ihtiyacını ücretsiz olarak karşılıyor. Sosyal dayanışmanın güzel örneklerinden biri olan uygulama sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları mahallelerde hizmete kolaylıkla ulaşabiliyor.

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Efeler Belediyesi, sağlık sorunları ya da fiziki engeller nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek temizlik ve kişisel bakım desteği sunuyor.

Başkan Yetişkin’in öncülüğünde sürdürülen hizmet kapsamında yürüme güçlüğü çeken, yatağa bağımlı, ağır kronik rahatsızlıkları bulunan, demans ve Alzheimer hastalığıyla mücadele eden vatandaşlara destek sağlanıyor. Ekipler, vatandaşların ev temizliğini gerçekleştirirken berber ve kuaför hizmetleriyle kişisel bakımlarına da yardımcı oluyor.

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Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Efeler hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Yetişkin, sosyal destek projeleriyle hem vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor hem de kentte yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendiriyor.