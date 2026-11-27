Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Psikososyal Destek Merkezleri, ilçede ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi Psikososyal Destek Merkezlerinde yalnızca ruh sağlığı değil, sağlıklı yaşam alışkanlıkları da destekleniyor. Vatandaşların hem psikolojik hem de fiziksel iyilik hallerini korumayı amaçlayan merkezler, yoğun ilgi görüyor.

Hasan Efendi, Cumhuriyet ve Kuyulu mahallelerinde hizmet veren merkezlerde; çocuklar, ergenler, yetişkinler, çiftler ve ailelere yönelik kapsamlı danışmanlık süreçleri yürütülüyor. Alanında uzman psikologların görev yaptığı birimlerde travma, cinsel istismar, uzamış yas süreci, stres, anksiyete ve depresyon gibi alanlarda vatandaşlarda profesyonel terapi desteği sağlanıyor.

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Bunun yanı sıra merkezlerde görev yapan uzman diyetisyenler aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz beslenme danışmanlığı da veriliyor. Başvuran ilçe sakinleri, uzmanlar eşliğinde düzenli olarak planlanan haftalık seanslarla ihtiyaç duydukları desteğe doğrudan ulaşabiliyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran hizmetlere öncelik verdiklerini belirtti.

Kadınların, çocukların ve ailelerin ruhen ve bedenen sağlıklı olmasının toplumsal yapıyı güçlendirdiğini ifade eden Başkan Yetişkin, merkezler aracılığıyla zorlu süreçlerden geçen hemşehrilerinin yanında olduklarını kaydetti. Yetişkin, Efeler’de kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için sosyal destek çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

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Efeler Belediyesi’nin Psikososyal Destek Merkezleri’nden ücretsiz danışmanlık almak isteyen vatandaşlar; Efeler Belediyesi’nin 4448009 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu ve detaylı bilgi alabilecek.