Nazilli'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 27.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
T.R.G. (17) idaresindeki 35 BKJ 974 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi'nde M.E. yönetimindeki 35 DEG 532 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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